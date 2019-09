Serie D: la Cittanovese acquista un attaccante ex Reggina

4 Settembre 2019 22:00

La Cittanovese continua l’azione di potenziamento dell’organico per la stagione 2019/2020. Nel pomeriggio di oggi, la Società giallorossa ha ufficializzato l’ingaggio del talentuoso attaccante Christian Silenzi, in uscita dall’Albissola. Romano di nascita, l’attaccante classe ’97 presenta un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età. Significative le presenze in Serie C con Reggiana, Reggina e Olbia. Silenzi, a margine della firma, ha salutato i nuovi compagni ed ha fatto visita allo stadio “Morreale – Proto” per un proficuo colloquio con il tecnico Ivan Franceschini. Il calciatore è immediatamente disponibile per le gare ufficiali della Cittanovese. “Concludiamo una nuova e importante operazione di mercato – questo il messaggio della Società – innestando un calciatore davvero di prospettiva in un reparto già di spessore. Complessivamente, riteniamo l’organico a disposizione del mister ampiamente all’altezza della sfida. Rimaniamo comunque attenti sul mercato e lo resteremo fino alla fine”.

