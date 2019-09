Serie C, clamoroso tonfo del Bari battuto 1-3 in casa dalla Viterbese: solo 3 squadre a punteggio pieno dopo due giornate, ecco la nuova CLASSIFICA

1 Settembre 2019 19:30

Serie C, il Bari frena clamorosamente in casa contro la Viterbese, bella vittoria per la Reggina al Granillo contro la Cavese

Serie C, girone C, giornata dai risultati clamorosi. Su tutti spunta la sconfitta senz’altro inattesa del Bari in casa contro la Viterbese, un 1-3 che difficilmente era pronosticabile alla vigilia. Il risultato più rotondo l’ha ottenuto oggi la Reggina, vittoriosa al Granillo con un altisonante 5-1 contro la Cavese, squadra allenata da mister Moriero. Vittoria importante anche per il Catania che vola momentaneamente in vetta alla classifica anche se in compagnia di Ternana e Viterbese.

Serie C, girone C: risultati e classifica aggiornata

Paganese – Monopoli 2-0

AZ Picerno – Rieti 2-1

Teramo – Sicula Leonzio rinviata

Ternana – Potenza 1-0

Bari – Viterbese 1-3

Bisceglie – Catanzaro 1-1

Casertana – Rende 2-0

Catania – V. Francavilla 2-1

Reggina – Cavese 5-1

Vibonese – Avellino 0-1

CLASSIFICA (Teramo e Sicula Leonzio una gara in meno)

Ternana 6

Catania 6

Viterbese 6

Reggina 4

AZ Picerno 4

Catanzaro 4

Bisceglie 4

Bari 3

Paganese 3

Potenza 3

Monopoli 3

Casertana 3

V. Francavilla 1

Cavese 1

Teramo 0

Rende 0

Vibonese 0

Rieti 0

Sicula Leonzio 0

Avellino 0

