Serie C, Reggina-Vibonese 2-0: le pagelle di StrettoWeb, Reginaldo sugli scudi

22 Settembre 2019 19:23

Reggina-Vibonese, le pagelle di StrettoWeb: Corazza ancora una volta in rete, meritevole di un ottimo voto in pagella

La Reggina ha vinto di fronte al pubblico amico contro la Vibonese, il primo derby della stagione amaranto. La squadra di mister Toscano è riuscita a mettersi alle spalle le polemiche post Bari con una prestazione solida, anche se non certo spettacolare come in altre occasioni. Un super Reginaldo ha messo in mostra tutta la sua classe, facilitando il successo amaranto. Di seguito le pagelle della gara odierna della Reggina, con Corazza ancora una volta in rete.

Serie C, Reggina-Vibonese: le pagelle di StrettoWeb

Reggina (3-5-2)

Guarna 6,5: poche volte chiamato in causa, ha sempre risposto presente.

Loiacono 7: dalle sue parti non si passa, prestazione d’alto livello del difensore amaranto, in crescita rispetto ad altre uscite.

Bertoncini 6,5: solido e tosto come ci ha abituati, questa sera ha tenuto a bada gli avversari diretti.

Rossi 5,5: stranamente distratto oggi, ha commesso qualche leggerezza di troppo, una goccia nell’oceano per Rossi che sinora è stato impeccabile.

Garufo 7: ogni volta che l’esterno viene chiamato in causa si mette in luce con ottime prestazioni. Decisivo oggi in occasione della rete di Corazza, sua la cavalcata sulla fascia che ha propiziato la rete.

Bianchi 6: non brillante come al solito, ma comunque sufficiente la sua prova. Sounas sv.

De Rose 6,5: buona gara del capitano amaranto, oggi più attento in fase di rottura che in quella di costruzione, sostituito a fine primo tempo a causa del giallo comminatogli dal direttore di gara. Salandria 6,5: entra con ottimo piglio in campo ad inizio secondo tempo.

Bellomo 7: il barese ha disputato un’ottima prestazione, facendo da collante tra centrocampo ed attacco.

Rubin 6: l’ex Torino si è districando bene riuscendo però solo in rare occasioni a proporsi in fase offensiva. Bresciani: 6.

Reginaldo 7,5: illuminante in occasione del primo e del secondo gol amaranto. Nella prima occasione come finalizzatore, nel caso del gol di Corazza invece ha rifinito al meglio confezionando un assist per il compagno. De Francesco: 6.

Doumbia 6: inizia bene la partita, con ottimo piglio, ma la sua gara dura solo 24′ a causa del secondo problema muscolare in poche settimane. Sfortunatissimo il centravanti francese. Corazza 7: ancora una volta in rete l’attaccante che quest’oggi è partito dalla panchina ma è riuscito a timbrare come sempre il cartellino.

A disposizione: Farroni, Lofaro, Blondett, Bresciani, Gasparetto, Marchi, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Sounas, Corazza. Allenatore: Toscano.

Vibonese (4-3-3): Greco; Ciotti, Redolfi, Malberti, Tito; Tumbarello, Petermann, Prezioso; Emmausso, Bernardotto, Bubas. A disposizione: Mengoni, Quaranta, Del Col, Rezzi, Allegretti, Berardi, Pugliese, Maniscalchi, Di Santo, Gualtieri. Allenatore: Modica.

Arbitro: Marco D’Ascano di Ancona (Alessandro Pacifico di Taranto e Marco Trinchieri di Milano).

