Serie C, risultati e classifica: la capolista Catanzaro si ferma a Caserta, la Ternana vince contro la Virtus Francavilla, la Reggina vola [FOTO e VIDEO]

29 Settembre 2019 17:05

Serie C, risultati e classifica- E’ partita ieri con la vittoria del Bari a Picerno la 7ª giornata di campionato del Girone C di Serie C. La capolista Catanzaro si ferma a Caserta, la Ternana vince contro la Virtus Francavilla, la Reggina vince 1-0 contro il Catania. Alle 17:30 le altre partite.

RISULTATI:

Picerno-Bari 0-1

Casertana-Catanzaro 2-1

Cavese-Avellino 2-0

Reggina-Catania 1-0

Sicula Leonzio-Bisceglie 2-1

Virtus Francavilla-Ternana 1-2

Monopoli-Teramo ore 17.30

Rende-Potenza ore 17.30

Rieti-Paganese ore 17.30

Viterbese-Vibonese ore 17.30

CLASSIFICA:

Ternana 16

Reggina 15

Catanzaro 13

Catania 12

Casertana 12

Potenza 11

Bari 11

Viterbese 10

Monopoli 10

Avellino 9

Virtus Francavilla 9

Cavese 8

Picerno 8

Bisceglie 8

Paganese 8

Vibonese 7

Teramo 5

Sicula Leonzio 5

Rende 1

Rieti 1

