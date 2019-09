22 Settembre 2019 16:00

Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata: il Teramo ha pareggiato in quel di Rende, attesa per il derby Reggina-Vibonese

La Serie C sta vivendo un weekend ricco di emozioni, iniziato col pari di Rende durante il quale il Teramo ha portato a casa un punto importante. Entrambe le squadre hanno mosso la classifica dopo un inizio balbettante, nel pomeriggio di oggi invece stanno andando in scena le restanti gare del girone C, con la corsa alla vetta della classifica che si fa sempre più entusiasmante. Di seguito i risultati e la classifica del girone C.

Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata

sab. 21/09 h 16 Rende-Teramo 1-1

dom. 22/09 h 15 Monopoli-Catania 3-2 LIVE

AZ Picerno-Casertana 0-1 LIVE

Rieti-Potenza 1-1 LIVE

Sicula Leonzio-Ternana 1-1 LIVE

Viterbese-Catanzaro 2-1 LIVE

dom. 22/09 h 17.30 Avellino-Bisceglie

Reggina-Vibonese

Virtus Francavilla-Bari

dom. 22/09 h 20.45 Cavese-Paganese

CLASSIFICA: Catanzaro 10; Potenza, Catania, Ternana, Avellino 9; Reggina, Casertana, Picerno 7; Viterbese, Monopoli, Bari 6; Paganese 5; Vibonese, Bisceglie, Teramo 4; Virtus Francavilla3; Cavese 2; Rende, Sicula Leonzio 1; Rieti 0.

