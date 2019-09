Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata: cade la Ternana

16 Settembre 2019 18:56

Serie C girone C, nella giornata di ieri si è giocato gran parte del quarto turno di campionato, manca all’appello Bari-Reggina di questa sera

Serie C girone C, questa sera andrà in scena il big match della quarta giornata, quello tra Bari e Reggina. I due club gemellati da oltre trent’anni si daranno battaglia al San Nicola per lanciare la rincorsa alla Ternana, sconfitta ieri dal Monopoli sul campo di casa. Da segnalare la vittoria del Catanzaro parso in palla contro la Sicula Leonzio, vittoria invece di misura da parte del Catania contro la Viterbese. Di seguito tutti i risultati e la classifica del campionato di Serie C.

Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata

Casertana-Rieti 6-1

Catania-Viterbese 1-0

Teramo-Cavese 2-0

Paganese-Virtus Francavilla 2-2

Ternana-Monopoli 0-2

Bisceglie-Potenza 0-3

Catanzaro-Sicula Leonzio 3-1

Picerno-Avellino 2-3

Vibonese-Rende 3-o

Bari-Reggina o-1 LIVE

Classifica: Catanzaro 10, Potenza 9, Ternana 9, Avellino 9, Catania 9, Reggina 7*, Casertana 7, Picerno 7, Viterbese 6, Monopoli 6, Bari 6*, Paganese 5, Vibonese 4, Bisceglie 4, Virtus Francavilla 3, Teramo* 3, Cavese 2, Sicula Leonzio* 1, Rende 0, Rieti 0. Teramo e Sicula Leonzio dovranno recuperare la gara rinviata valida per la seconda giornata.

Valuta questo articolo