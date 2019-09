1 Settembre 2019 11:58

Serie C, il secondo turno ha avuto inizio nella serata di ieri con il successo della Paganese contro il Monopoli di fronte al pubblico amico

La seconda giornata di Serie C si è aperta ieri con i consueti anticipi del sabato sera. Per quanto concerne il girone C sono scese in campo Paganese e Monopoli, con i padroni di casa capaci di vincere col punteggio di 2-0, una vittoria utile a muovere la classifica. Quest’oggi andrà in scena la restante parte delle gare della seconda giornata, con la Reggina impegnata in casa contro la Cavese ed il Bari che giocherà di fronte al proprio pubblico contro la Viterbese. Di seguito il programma di giornata e la classifica aggiornata con i tre punti conquistati dalla Paganese ieri.

Serie C, girone C: risultati e classifica aggiornata

Paganese – Monopoli 2-0

AZ Picerno – Rieti

Teramo – Sicula Leonzio

Ternana – Potenza

Bari – Viterbese

Bisceglie – Catanzaro

Casertana – Rende

Catania – V. Francavilla

Reggina – Cavese

Vibonese – Avellino

CLASSIFICA

Catania 3

Ternana 3

Bari 3

Paganese 3

Viterbese 3

Catanzaro 3

Bisceglie 3

Potenza 3

Monopoli 3

Reggina 1

V. Francavilla 1

AZ Picerno 1

Cavese 1

Teramo 0

Casertana 0

Rende 0

Vibonese 0

Rieti 0

Sicula Leonzio 0

Avellino 0

Valuta questo articolo