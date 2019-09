Serie C, Bari-Reggina 0-1 LIVE: amaranto in vantaggio con Corazza!

16 Settembre 2019 20:38

Bari e Reggina sono pronte per dare spettacolo al San Nicola, un incontro importantissimo per le due squadre ma anche per la vetta della Serie C

Bari e Reggina si affronteranno questa sera allo stadio San Nicola, nell’incontro valido per la quarta giornata del girone C di Serie C. Un posticipo carico di sentimenti quello tra due squadre che lotteranno senza mezzi termini per conquistare la promozione nel campionato cadetto, ma anche tra due tifoserie gemellate da oltre trent’anni, tifoserie che anche oggi si sono abbracciate in quel di Bari sin dal pomeriggio. Adesso per Bari e Reggina è giunto però il momento di fare sul serio, le due squadre si daranno battaglia in campo per ottenere tre punti importantissimi in chiave promozione, sopratutto dopo la sconfitta di ieri della Ternana. Tra le fila amaranto non giocherà dall’inizio German Denis, ancora alle prese con problemi al polpaccio che lo stanno perseguitando sin da inizio settimana.

Bari (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Kupisz, Awua, Bianco, Scavone, Costa; Antenucci, Ferrari. A disposizione: Marfella, Esposito, Hamlili, Simeri, Floriano, Neglia, Corsinelli, D’Ursi, Cascione, Berra, Terrani. Allenatore: Cornacchini.

Reggina (3-5-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Sounas, Rubin; Corazza, Reginaldo. A disposizione: Farroni, Lofaro, Blondett, Bresciani, Garufo, Marchi, Paolucci, Rivas, Salandria, Bellomo, Doumbia. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine (Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti).

Serie C, Bari-Reggina: la diretta LIVE

Padroni di casa che provano a reagire con il solito Antenucci, Guarna però non si fa trovare impreparato sulla conclusione del centravanti ex Spal.

Il Bari rischia di subire il raddoppio dopo pochi minuti con Perrotta che va vicino all’autorete, Reggina super in questo avvio.

Reggina subito arrembante, la squadra di Toscano passa in vantaggio grazie ad un gol da rapace d’area di rigore di Corazza , il quale da sviluppi di un corner insacca da pochi passi alle spalle di Frattali.

, il quale da sviluppi di un corner insacca da pochi passi alle spalle di Frattali. Partiti, gara che si gioca in un San Nicola davvero splendido, il gemellaggio tra le due tifoserie arricchisce ulteriormente la serata.

Guarda il video dal San Nicola -> Bari-Reggina, lo spettacolo del gemellaggio tra le due tifoserie

Valuta questo articolo