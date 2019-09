Il Governo incassa anche la fiducia del Senato: via libera al Conte bis

10 Settembre 2019 19:23

Anche il Senato ha votato la fiducia al nuovo Governo, via libera al Conte bis

Via libera al Conte Bis. Anche il Senato ha votato la fiducia al nuovo Governo, con 169 sì, 135 no e 5 astensioni. Il via libera al nuovo esecutivo arriva dopo un intenso pomeriggio scandito da dibattiti e dalla replica del presidente del Consiglio. Momenti di alta tensione durante l’intervento di Matteo Salvani. L’ex ministro e vicepremier ha attaccato Conte in aula, accusandolo di “poltronismo”. Conte ha replicato, ricordandogli la volta in cui il leader leghista chiese “pieni poteri” con l’intento di arrivare a nuove elezioni.

