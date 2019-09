17 Settembre 2019 16:10

Segrega per 12 ore l’ex e sua figlia di due anni poi violenta la donna, 27enne arrestato con l’accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e stalking

Ha tenuto per dodici ore in auto la sua ex compagna, picchiandola ripetutamente, e la figlia di due anni. Poi, dopo aver girato senza meta, è tornato a casa ed ha violentato la donna. È accaduto a Varcaturo, nel napoletano. Nei confronti dell’uomo c’era già un divieto di avvicinamento alla donna disposto dal Tribunale. Ora il 27enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e stalking. “Le ha tenute in auto per dodici ore consecutive – si legge in una nota dei carabinieri – e mentre guidava per le strade della città picchiava la sua ex e la insultava, attribuendole la colpa di tutti i suoi problemi. Ancora la colpiva, con forza, ripetutamente lasciando macchie di sangue sulla tappezzeria e sulla carrozzeria dell’auto”.

