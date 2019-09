Lavori all’acquedotto di Fiumefreddo: domani scuole chiuse a Messina

24 Settembre 2019 17:57

Domani niente scuola a Messina, ecco l’ordinanza del sindaco

Domani scuole chiuse a Messina, di ogni ordine e grado pubbliche e private, asili nido inclusi. Lo ha deciso il sindaco per scongiurare rischi igienico sanitari nei plessi cittadini, dal momento che anche domani saranno in corso i lavori sull’acquedotto di Fiumefreddo e in città l’erogazione idrica avverrà in misura ridotta.

Nella giornata di oggi molti plessi sono rimasti a secco e diversi dirigenti hanno segnalato disagi: “Essendosi registrati dei disagi per i lavori che stiamo effettuando sulla condotta di adduzione idrica nel territorio di Forza d’Agro’ abbiamo disposto questo provvedimento di chiusa. Chiedo scusa per il disagio, ma questi lavori erano indifferibili ed urgenti per evitare il peggio“- spiega il sindaco De Luca. Ecco l’ordinanza del sindaco:

