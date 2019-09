Scuola al via a Sant’Agata Militello: mensa e scuolabus assicurati sin da inizio anno

7 Settembre 2019 15:33

Sant’Agata Militello: la mensa scolastica partirà da mercoledì 11 per il nido dell’Istituto di Cannamelata e entro settembre per tutti gli altri istituti

“Il servizio scuolabus verrà garantito sin dall’inizio dell’anno scolastico. Pertanto, ogni notizia diversa risulta del tutto infondata e destinata solo a creare confusione ed inutile allarmismo”. Lo afferma l’assessore alla pubblica istruzione di Sant’Agata Militello Ilaria Pulejo. “Nonostante la pesantissima eredità ricevuta, costituta dalla vetustà dei mezzi e dalle critiche condizioni finanziarie dell’ente – prosegue l’assessore – il servizio sarà certamente assicurato, avendo l’amministrazione provveduto ad effettuare gli interventi di ordinaria manutenzione dei mezzi e. comunque, qualora fosse necessario, il servizio verrà garantito facendo ricorso ad interventi di natura straordinaria. È infatti impegno preciso ed abitudine di questa amministrazione garantire l’espletamento dei servizi senza arrecare disagi alle famiglie interessate. Colgo l’occasione per porgere un caloroso augurio di un sereno inizio del nuovo anno scolastico che sia proficuo e foriero di crescita per tutti, in primis per gli studenti accompagnati dalle famiglie, dagli insegnanti, dai dirigenti e da tutto il personale scolastico. Sono felice di informare che si è provveduto alla scerbatura delle zone antistanti gli edifici scolastici, che è stata effettuata la disinfestazione in tutti i plessi, fatta eccezione per il plesso della scuola Capuana per il quale l’amministrazione resta in attesa di comunicazione della tempistica da parte del dirigente. Per quanto concerne la mensa scolastica, la data di fruizione sarà a partire da mercoledì 11 per il nido dell’Istituto di Cannamelata e entro settembre per tutti gli altri istituti, in accordo con le esigenze espresse dai dirigenti. Sono molto felice inoltre di poter comunicare che a breve ci verranno trasmesse dagli uffici competenti, le nuove tabelle che ci consentiranno di poter effettuare la variazione del menù che sarà stagionale e varierà mensilmente”.

Valuta questo articolo