Scuola al via a Messina: il messaggio del sindaco e dell’assessore Trimarchi agli studenti

11 Settembre 2019 15:04

Inizia la scuola: il messaggio dell’assessore Trimarchi e di De Luca agli studenti, ai docenti e ai dirigenti

Riportiamo di seguito il messaggio del sindaco di Messina e dell’assessore all’istruzione Trimarchi, rivolto agli studenti, ai docenti e ai dirigenti, per l’inizio del nuovo anno scolastico.

“Carissimi alunni, dirigenti, docenti delle scuole di Messina,

inizia un nuovo anno scolastico e desideriamo rivolgere a voi tutti i nostri più sinceri auguri di buon lavoro in particolare a coloro che per la prima volta si apprestano a svolgere il delicato compito di educatori delle nuove generazioni.

Un pensiero speciale va a tutti i bimbi della scuola dell’infanzia perché questa primissima esperienza tra i banchi di scuola sia l’inizio di un cammino emozionante e indelebile. Un benvenuto agli studenti che iniziano il nuovo ciclo scolastico e a coloro. Gli anni di studio rappresentano una notevole sfida a volte difficile dove spirito di sacrificio e volontà sono gli strumenti fondamentali per affrontare il futuro da protagonisti.

Che i ragazzi, vivano con entusiasmo gli anni di scuola, portando nelle aule la freschezza della loro età e delle loro curiosità declinate da seri criteri di studio cavalcando avvincenti avventure del sapere e coltivando ambiziosi progetti per il futuro.

Ai Dirigenti scolastici, di cui conosciamo il profondo impegno, un ringraziamento anticipato per la capacità che dimostreranno nel dare impulso alla partecipazione attiva di tutte le componenti didattico-amministrative diretta al potenziamento del sistema scolastico all’insegna di competenze ed esperienze valoriali.

Ai stimati Docenti, giunga il nostro forte sostegno per la dedizione e professionalità con cui, pur tra mille difficoltà, interpretando al meglio il ruolo di educatori loro affidato, contribuiscono a tracciare il cammino dei nostri studenti preparandoli culturalmente ad affrontare il domani con correttezza onestà rispetto e solidarietà.

Non ultimo, rivolgiamo al DSGA e al personale ATA, il nostro vivo ringraziamento per aver preparato con responsabilità l’avvio del nuovo anno scolastico garantendo con efficienza i servizi destinati all’utenza accolta sempre con cordialità. Un grande augurio alla dirigenza dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale VIII, perché l’ azione strategica di coordinamento monitoraggio consulenza e assistenza possa raggiungere sempre con maggiore successo il conseguimento degli obiettivi formativi dei docenti. Poter anticipare le sfide che la società in continua evoluzione ci pone è una priorità per affrontare da una posizione di avanguardia le trasformazioni sociali e culturali che stiamo vivendo.

Il nostro personale impegno, come Sindaco e Assessore all’Istruzione del Comune di Messina, è quello di continuare a lavorare con passione determinazione e pragmaticità nel fornire gli strumenti necessari al buon funzionamento degli istituti scolastici, anticipando le sfide che la società in continua evoluzione ci pone, è una priorità per affrontare da una posizione di avanguardia le trasformazioni sociali e culturali che stiamo vivendo consapevoli che investire nell’istruzione significa potenziare e valorizzare il patrimonio più prezioso che la società possiede, i nostri giovani. Per un proficuo anno scolastico, ancora un augurale saluto a tutti!”.

Valuta questo articolo