Scovato deposito di armi e droga in Calabria: sequestrate pistole e cocaina, un arresto [FOTO e DETTAGLI]

10 Settembre 2019 06:35

Scoperto un nascondiglio di armi e droga in Calabria: sequestrata cocaina pura e 3 pistole, di cui 2 con matricole abrase, ed oltre 60 cartucce

I finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza nel corso dei servizi di controllo economico del territorio ed attività informativa hanno scoperto un nascondiglio di armi e droga sequestrando d’iniziativa di 1,5 kg di cocaina pura, 3 pistole, di cui 2 con matricole abrase ed oltre 60 cartucce di vario calibro, nella disponibilità di un cittadino cosentino. La sostanza stupefacente, le armi ed il munizionamento sono state rinvenute, accuratamente occultate, all’interno di una mansarda situata all’ultimo piano di un complesso residenziale, sito in prossimità di via degli Stadi, che veniva individuato all’esito di una costante e reiterata attività di controllo economico del territorio. Inoltre, una mirata attività informativa consentiva di acquisire dati e riscontri sulla possibile presenza di armi nell’area cittadina e, in particolare, in un edifico composto da più appartamenti. Si procedeva pertanto alla perquisizione dell’edifico verificando, in particolare, mansarde e solai. Nel corso delle operazioni le fiamme gialle cosentine venivano insospettite dall’atteggiamento del proprietario di un locale il quale, fin dai primi momenti, mostrava un’anomala tensione ed appariva visibilmente infastidito dal controllo. Per tale motivo si procedeva ad una accurata perquisizione dell’abitazione e delle pertinenze nella disponibilità del soggetto, tra cui una mansarda di piccole dimensioni e priva di illuminazione. Le ricerche consentivano di rinvenire, grazie anche all’ausilio dei cani antidroga, 1,5 Kg. di cocaina pura e tre pistole, calibro 9, 28 e 45, con caricatore inserito, rifornito del relativo munizionamento, “pronte all’uso”, e perfettamente funzionanti. All’esito del servizio il soggetto proprietario del locale è stato tratto in arresto in flagranza di reato, ed accompagnato presso la casa circondariale di Cosenza, con le accuse di traffico di sostanze stupefacenti, illecita detenzione di armi e ricettazione.

Valuta questo articolo