9 Settembre 2019 07:42

Scossa di terremoto al largo della costa della Calabria: in seguito al sisma la circolazione ferroviaria è stata sospesa in alcuni tratti

Un terremoto magnitudo ML 4.2 si è verificato al largo della costa nordoccidentale della Calabria (Cosenza) alle 04:57:47, ad una profondità di 267 km: lo riporta l’INGV. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose.

In seguito alla scossa, in via precauzionale e come da protocollo, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza), per verifiche all’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi.

