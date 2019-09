A Messina lo sciopero contro i cambiamenti climatici: ci sarà anche la Uil

25 Settembre 2019 19:11

La Uil Messina aderisce al Friday for Future: in piazza contro i cambiamenti climatici

La UIL Messina aderisce e partecipa alla manifestazione proclamata in Italia dal movimento “Fridays for future” che si terrà, anche a Messina, il prossimo 27 settembre con partenza da Piazza Antonello. “Si tratta della terza giornata di mobilitazione mondiale contro il cambiamento climatico ed è quanto mai opportuna l’adesione del mondo del lavoro rispetto ad una campagna mondiale che vede l’assoluto protagonismo dei giovani e dei giovanissimi rispetto ad una tematica fondamentale per il futuro dell’intero pianeta e dell’umanità”– ha dichiarato il segretario Tripodi.

