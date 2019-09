“Condizionamenti della ‘Ndrangheta”, dopo l’Asp di Reggio Calabria sciolta anche quella di Catanzaro [DETTAGLI]

12 Settembre 2019 22:25

Ufficiale lo scioglimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro per infiltrazioni della ‘Ndrangheta: arrivano i commissari come nell’Asp di Reggio Calabria

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma degli articoli 143 e 146 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e il contestuale affidamento dell’amministrazione dell’ente a una commissione di gestione straordinaria.

Ufficiale lo scioglimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro per infiltrazioni della ‘Ndrangheta. Speranza: “situazione seria in Calabria

“La situazione della sanità in Calabria è molto seria. Il rispetto rigoroso del principio di legalità sarà essenziale per aprire una stagione in cui il diritto alla salute venga effettivamente garantito“. E’ quanto ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza a seguito dello scioglimento dell’azienda sanitaria di Catanzaro.

‘Ndrangheta: in Calabria già due aziende sanitarie sciolte nel 2019, Reggio e Catanzaro

In Calabria sono due le aziende sanitarie provinciali sciolte nel corso dell’anno per “accertati condizionamenti” della ‘ndrangheta. Lo scioglimento dell’Asp di Catanzaro, decretato oggi dal Consiglio dei ministri, segue di sei mesi lo scioglimento dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria. All’Asp di Catanzaro, la commissione prefettizia di accesso antimafia era stata insediata agli inizi di dicembre 2018, all’indomani di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, l’operazione “Quinta Bolgia”, che aveva svelato presunte infiltrazioni di cosche di Lamezia Terme nella gestione di alcuni servizi aziendali: oggi è arrivata la decisione del nuovo governo di sciogliere l’Asp.

Ufficiale lo scioglimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro per infiltrazioni della ‘Ndrangheta: “l’intero governo M5S-Pd prenda in mano al più presto la situazione della sanità calabrese”

“Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dell’Asp di Catanzaro conferma la necessità e l’urgenza che l’intero governo M5S-Pd prenda in mano al più presto la situazione della sanità calabrese, dotando le aziende del Servizio Sanitario Regionale di vertici capaci di garantire legalità e tutela della salute con indipendenza e coraggio”. E’ quanto scrivono in una nota i parlamentari calabresi del M5S Francesco Sapia, Bianca Laura Granato, Paolo Parentela e Giuseppe d’Ippolito. “Il provvedimento del Consiglio dei ministri, analogo a quello che aveva già interessato l’Asp di Reggio Calabria – proseguono – è indicativo della patologia principale da cui e’ affetto il Servizio sanitario della Calabria, cioè la sudditanza rispetto ad un sistema di potere che finora ha potuto agire incontrastato tra complicita’ e silenzi. Siamo certi che il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro Luigi di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, raccoglieranno in prima persona questo nostro appello, anche perchè sulla sanità calabrese non c’è più tempo da perdere”.

