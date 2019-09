Scilipoti Isgrò (FI): “Spunta il governo dell’utero in affitto: quello di Salvini”

1 Settembre 2019 11:50

Domenico Scilipoti Isgrò (FI): “L’ utero è stato generosamente messo a disposizione da Matteo Salvini in un attacco di autolesionismo”

“Dall’ unione contro natura Pd- 5 Stelle, ovviamente incapaci di procreare, potrebbe arrivare la tanto sospirata creatura: il “Governo Utero in affitto” che l’ Ufficiale di Stato civile Conte registrerà presto all’ anagrafe. L’ utero è stato generosamente e senza percepire compenso, messo a disposizione da Matteo Salvini in un attacco di autolesionismo che quasi certamente riporterà al potere la sinistra. Riesce misteriosa la ragione per la quale il leader della Lega abbia scelto l’ insensata strategia. Questo, naturalmente, deve portare il centro destra a meditare. Solo un centro destra unito e coeso risulta vincente, ma Salvini non può trattare, come avvenuto talvolta durante questa crisi, gli alleati come vassalli o valletti. Oggi più che mai è necessario un centro destra moderato, liberale, ancorato saldamente ai valori cristiani, europeista. L’ opposizione, ricordo a Salvini, si fa dentro le istituzioni, mai invocando la piazza“: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò

