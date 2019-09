Una scalinata della legalità a Messina: la proposta della consigliera Buda

20 Settembre 2019 18:44

La consigliera della IV Circoscrizione propone di realizzare una scalinata della legalità a Messina, sull’esempio delle altre città in Sicilia: un’iniziativa per ricordare le vittime di mafia e migliorare l’arredo urbano

Una scalinata della legalità anche a Messina. È la proposta della consigliera della IV Circoscrizione Debora Buda per migliorare l’arredo urbano e al contempo dare un monito, un chiaro segnale di legalità in città ricordando le vittime innocenti di mafia. Secondo la consigliera la scalinata più adatta da abbellire potrebbe essere quella di Sant’Anna, che dalla via XXIV Maggio, passando per l’ex “ Istituto Dermoceltico”, porta al Belvedere di Cristo Re.

“Come avvenuto in altri comuni siciliani una installazione del genere avrebbe grande valore simbolico

e gioverebbe ad abbellire un tratto di strada battuto, ma non curato– spiega la consigliera-L’idea è quella di dipingere la scalinata con tre strisce: la prima a sinistra verde, quella centrale bianca e l’ultima a destra rossa, i colori del nostro tricolore. All’interno di questa bandiera verranno poi scritti nella parte bianca e centrale i nomi delle vittime di mafia da ricordare. Tale progetto potrebbe ben conciliarsi con quello delle “Scalinate dell’Arte”

finanziato, ma non ancora integralmente eseguito“. Per realizzare la scalinata il Comune non spenderebbe nulla. “Ho già individuato delle associazioni e dei privati cittadini volontari pronti a darsi da fare per la città”– spiega la consigliera.

