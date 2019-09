21 Settembre 2019 20:48

Sassoli: “Diamo all’Ue gli strumenti per affrontare il fenomeno dell’immigrazione”

“L’Europa non ha gli strumenti per gestire il fenomeno dell’immigrazione, che è competenza degli Stati e non dell’Europa. Se non hai strumenti europei per affrontare il fenomeno tornerà la guerra tra gli Stati. Ecco perché abbiamo bisogno di dotare l’Ue degli strumenti per affrontare queste questioni“. Lo ha il presidente del Parlamento europeo David Sassoli durante la festa di Articolo Uno, presso la città dell’Altra economia a Roma.

