Santelli: “Cosenza all’avanguardia nella prevenzione della droga in Italia, grazie a Salvini per i finanziamenti”

11 Settembre 2019 15:16

Santelli: “Cosenza è tra le prime città italiane per progetti di prevenzione concreta contro la diffusione degli stupefacenti tra gli adolescenti”

“Cosenza è tra le prime città italiane per progetti di prevenzione concreta contro la diffusione degli stupefacenti tra gli adolescenti”. Lo afferma l’on. Jole Santelli, vice presidente della commissione antimafia di Forza Italia e vice Sindaco di Cosenza. “Insieme al sindaco Mario Occhiuto e e al settore educazione – dice Santelli – abbiamo messo su una serie di iniziative che vanno a mettere a bersaglio il disagio ed a ricucire il rapporto tra generazioni. Grazie all’ex ministro Salvini abbiamo ottenuto i finanziamenti per l’installazione delle videocamere di sorveglianza e, cosa importante, per il presidio con gli agenti di polizia municipale delle dieci scuole più a rischio. Siamo un’avanguardia nella sicurezza – conclude Santelli – e nell’intercettamento dei bisogni giovanili, azioni che servono quanto la repressione giudiziaria dei grandi traffici di droga”.

Valuta questo articolo