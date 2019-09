Sanità, Santelli: “speranza stabilizzi i precari ospedale Cosenza”

16 Settembre 2019 16:47

Sanità in Calabria: la nota dell’onorevole Jole Santelli

L’on. Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia, ha inviato un’interrogazione urgente sulla questione dei precari Oss di Cosenza al ministro della Salute Roberto Speranza. “Le aziende ospedaliere calabresi – afferma la parlamentare – vivono da anni una situazione di sofferenza per la carenza di organico dovuta al blocco del turn over. Il Decreto Calabria non ha previsto il via libera a nuove assunzioni. In questi giorni 82 lavoratori Oss si sono visti recapitare le lettere di licenziamento dalla cooperativa per cui prestano servizio da oltre vent’anni. La Regione Calabria, in passato, ha finanziato diversi corsi di formazione per qualificare molti di questi lavoratori che non avevano i titoli necessari. In tutti gli ospedali calabresi insiste questa situazione di carenza di organico del personale che rischia di mettere a rischio i servizi”. Jole Santelli chiede quindi di sapere “quali iniziative intende intraprendere il Ministro per arrivare ad una definitiva stabilizzazione di questi precari e garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nell’azienda ospedaliera di Cosenza“.

