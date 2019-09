Il sindaco di Lampedusa: “Salvini non è stato un buon ministro”

4 Settembre 2019 16:52

Il sindaco di Lampedusa lancia un’accusa all’ormai ex ministro Salvini: “In un anno non ha mai risposto alla mia lettera, scriverò al nuovo capo del Viminale”

“Salvini non è stato un buon ministro per Lampedusa”. E’ l’accusa del sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, nei confronti dell’ormai ex ministro Matteo Salvini. “Aspettiamo che il nuovo ministro si insedi -ha dichiarato il primo cittadino dell’isola- e le invierò subito una lettera per chiederle aiuto per Lampedusa. La stessa lettera che per un anno inviato a Salvini ma non mi ha mai risposto…Salvini non ha mai preso in considerazione il popolo italiano, contrariamente a quanto diceva, perché anche Lampedusa è Italia. Non è stato un buon ministro, lo confermo. Ha creato solo la sua immagine e non è riuscito a dare nessun segnale a un’isola di frontiera come Lampedusa”.

