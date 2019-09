7 Settembre 2019 20:39

Salvini: “Continuerò a servire questo Paese e a combattere”

“Continuerò a servire questo Paese, non è il titolo di ministro che fa un uomo. Continuerò a combattere, anzi. Lavorerò un’ora in più rispetto a prima”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Borgosesia (Vercelli), in occasione dell’inaugurazione del nuovo monumento dedicato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

