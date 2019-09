Migranti, Salvini indagato per diffamazione contro Carola Rackete: “Denunciato da una comunista tedesca, per me è una medaglia”

5 Settembre 2019 14:11

Salvini indagato per diffamazione, chiesto il sequestro dell’account social del leader della Lega

La Procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati, con l’accusa di diffamazione contro Carola Rackete, l’ex vicepremier Matteo Salvini. Nel mirino degli inquirenti gli insulti social del leader della Lega nei confronti della capitana della Sea Watch 3. A luglio i giudici di Roma, dopo aver iscritto sul registro degli indagati l’ex ministro dell’Interno, hanno trasmesso gli atti a Milano per competenza territoriale, essendo il capoluogo lombardo la città dove Salvini risiede. Il fascicolo che vede indagato Salvini è sul tavolo del pm di Milano Giancarlo Serafini, ed è in fase di valutazione. Nella denuncia inoltre si chiede il sequestro dei profili social di Salvini e vengono riportati alcuni post del leader della Lega, compresi alcuni commenti degli utenti contro la capitana.

La denuncia-querela di Carola

“Da settimane Matteo Salvini conduce una campagna diffamatoria nei confronti della Ong per cui lavoro, Sea Watch Onlus, avendo affermato in molteplici occasioni pubbliche che si tratterebbe di ‘un’organizzazione illegale e fuorilegge’ che fa ‘sbarco di immigrati illegali da una nave illegale’, ‘nave pirata’, ‘nave fuorilegge’ e che i suoi appartenenti sarebbero ‘complici di scafisti e trafficanti!’ , ‘delinquenti, di questi sequestratori di esseri umani. Tali affermazioni sono di per sé lesive in modo gravissimo anche della mia reputazione e mettono a rischio la mia persona e la mia incolumità, vuoi in quanto dipendente e appartenente alla Sea Watch Onlus, vuoi per il mio ruolo di Comandante della nave definita “pirata”, illegale”, “fuorilegge”, protagonista di traffici delinquenziali”. Si legge nella denuncia-querela di 14 pagine presentata a Roma lo scorso luglio dalla comandante contro Salvini.

Salvini: “Non mollo, per me è una medaglia”

“Denunciato da una comunista tedesca, traghettatrice di immigrati, che ha speronato una motovedetta della Finanza: per me è una medaglia! Io non mollo, mai“. Lo ha scritto su Twitter Matteo Salvini, commentando l’indagine a suo carico per diffamazione dopo la denuncia di Carola Rackete.

Valuta questo articolo