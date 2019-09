Salvini a Cosenza: “la ‘ndrangheta è una merda che va cancellata dalla faccia della Calabria” [FOTO]

24 Settembre 2019 22:00

Salvini in Calabria, il leader della Lega ha infiammato i militanti del Carroccio Teatro Morelli di Cosenza: “dove c’è puzza di ‘ndrangheta non c’è la Lega”

Visita in Calabria per l’ex vicepremier e ministro degli Interni, Matteo Salvini, il quale in un Teatro Morelli di Cosenza, ha infiammato i militanti e dirigenti della Lega.

Salvini a Cosenza: “io finché campo li combatto questi schifosi di mafiosi e ‘ndranghetisti”

“Io finché campo li combatto questi schifosi di mafiosi e ‘ndranghetisti, e dove c’è puzza di ‘ndrangheta non c’è la Lega, questo ditelo chiaramente, l”ndrangheta è una merda, che va cancellata dalla faccia della Calabria, con le buone o con le cattive“. Queste le parole di Matteo Salvini, parlando al teatro Morelli di Cosenza.

Regionali Calabria, Salvini a Cosenza: “mandiamo a casa la sinistra”

Sulle prossime regionali in Calabria, Matteo Salvini, è chiaro: “ci sarà l’accordo per mandare a casa Oliverio. Poi il nome del presidente è l’ultima delle cose. Stiamo lavorando alla squadra, al programma e ai candidati. Poi ci sarà il migliore presidente possibile. Quello di Mario Occhiuto è uno dei nomi che si fanno. Io però preferisco guardare avanti e non indietro. Il massimo sarebbe un candidato libero, svincolato dai partiti e libero da ogni tipo di problema”.

Salvini a Cosenza: “da ministro un pò di pulizia l’ho fatta, speriamo che non vanifichino”

“Da ministro un pò di pulizia l’ho fatta, speriamo che non vanifichino”. Così Matteo Salvini, parlando al teatro Morelli di Cosenza.

Salvini a Cosenza: “Conte vuole tornare a riaprire i porti, lui è molto elegante, ha il ciuffo ben curato e i capelli ben tinti, ma questo non basta per fare il premier”

“Conte vuole tornare a riaprire i porti, lui è molto elegante, ha il ciuffo ben curato e i capelli ben tinti, ma questo non basta per fare il premier, lui è tornato al governo grazie a Merkel e a Macron, in cambio della svendita dell’Italia e degli italiani”. E’ quanto afferma Matteo Salvini, parlando al teatro Morelli di Cosenza, parlando del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Salvini: “il Pd è come un autobus: scende Renzi, sale la Boldrini”

“Il Pd è come un autobus: scende Renzi, sale la Boldrini! Ottimo acquisto”. Così Matteo Salvini sul suo profilo di facebook.

