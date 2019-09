A vele spiegate verso Salina: ritorna La Rotta del Cappero e della Malvasia

21 Settembre 2019 17:55

L’organizzazione della 26^ edizione, patrocinata dal Comune di Santa Marina di Salina, è stata affidata allo Yacht Club di Capo d’Orlando

Il 28 settembre ritorna La Rotta del Cappero e della Malvasia, l’appuntamento classico per la vela dello Stretto e del Tirreno, che si svolge da quasi trenta anni con una partecipazione massiccia di imbarcazioni provenienti da Sicilia e Calabria.

La manifestazione è una regata costiera di circa 20 miglia nautiche tra la costa tirrenica e le isole Eolie e quest’anno prenderà il via dalla Marina di Capo d’Orlando.

L’organizzazione della 26ª edizione, patrocinata dal Comune di Santa Marina di Salina, è stata affidata allo Yacht Club di Capo d’Orlando, nato da meno di un anno ma con già all’attivo un calendario fitto di eventi svolti con grande successo e partecipazione, tanto da contribuire a dare nuovo impulso sportivo e fulcro aggregativo al mondo velico della Sicilia Nord orientale che ha risposto con grande entusiasmo e adesione alle varie regate e veleggiate organizzate.

Grazie alla costanza degli organizzatori, negli anni passati, il numero delle imbarcazioni iscritte è stato sempre elevato ed il record di partecipazione si è avuto nel 2008, allorquando si presentarono all’allineamento di partenza 55 imbarcazioni (49 monoscafi e 6 catamarani) per un totale di 350-400 regatanti provenienti non solo dalla Sicilia. Le edizioni successive hanno fatto registrare la costante partecipazione di 40-45 imbarcazioni.

La Rotta del Cappero e della Malvasia resta un appuntamento imperdibile per godere degli scampoli di fine estate nella cornice delle nostre isole Eolie, per rivedere vecchi amici, per incontrarne di nuovi, brindare insieme al vento e navigare in allegria, culminando con l’arrivo a Salina, dove gli equipaggi proseguiranno la festa all’insegna dello spirito sportivo e aggregativo che caratterizza la vela e, tradizionalmente, La Rotta del Cappero e della Malvasia.

L’appuntamento è, quindi, il 28 settembre a Capo d’Orlando per procedere a vele spiegate verso Salina.

