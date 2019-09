3 Settembre 2019 19:35

Oltre il 79% ha detto sì all’accordo M5S-PD: plebiscito per il nuovo governo giallo-rosso. Di Maio: “Orgogliosi del risultato”

Il 79% dei votati sulla piattaforma Rousseau ha detto sì all’accordo M5S-PD, sancendo il via libera al governo giallo-rosso. In corso il discorso di Di Maio, che ha dichiarato: “Io credo che dobbiamo essere molto orgogliosi che tutto il mondo ha aspettato la pronuncia di questi 80 mila cittadini italiani su una piattaforma digitale che è unicum al mondo“.Plebiscito per il Sì con il 79% dei voti. I 5stelle hanno annunciano il record di 73.634 votanti.

