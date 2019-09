Ronn Moss tiene a battesimo il documentario “conosci, valorizza, promuovi” degli studenti del Mazzini di Locri

29 Settembre 2019 18:18

E’ stato l’attore Ronn Moss, il popolare Ridge Forrester della soap opera americana Beautiful, a tenere simbolicamente a battesimo il documentario “Conosci, Valorizza, Promuovi”: realizzato dagli studenti dei Licei “G. Mazzini” di Locri (RC) nell’ambito del progetto PON (fondi strutturali europei 2014 – 2020). L’elaborato filmico, sicuramente, uno dei primi lavori in tal senso creato da un Istituto scolastico in Calabria, è stato realizzato dagli studenti in cooperazione con le diverse Associazioni ed Aziende presenti sul territorio e che hanno aderito al progetto tra cui: Full Travel (Siderno); Pro Loco (Locri); Pro Loco (Ciminà); B & B “Le Muse” (Locri); “My Soul” (Locri). Il prodotto, concepito in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo, racconta la Locride in maniera nuova ed inedita. Le bellezze paesaggistiche, storiche e culturali del territorio sono state esposte attraverso l’ottica, il giudizio ed il dinamismo dei giovani studenti.

I ragazzi hanno scelto i brani dell’artista locrideo Bruno Panuzzo per il valido commento musicale dell’opera. La struttura del progetto filmico appare fresca e scorrevole. Gli studenti hanno saputo imprimere altresì al lavoro, grande entusiasmo: devenendo abili narratori in tema documentaristico, nonché validi operatori alla macchina da presa e montatori. Il supporto tecnico, investito dagli insegnanti e dai Tutor aziendali coinvolti, ha contribuito infine alla realizzazione di un prodotto atipico, che racconta la Locride in maniera nuova, ma che nel contempo mantiene scrupolosità e rigore narrativo. Visto il respiro internazionale dell’opera, la quale verrà diffusa probabilmente all’estero ed attraverso la rete internet, i giovani studenti (calandosi nei panni di addetti al marketing pubblicitario) sono riusciti ad attuare un’idea geniale. L’arrivo in Calabria del celebre attore Ronn Moss, giunto a Roccella Jonica per un concerto evento, suggerisce agli studenti una strategia vincente. I ragazzi, anche grazie al concreto aiuto di uno dei loro Tutor aziendali (Full Travel – Siderno), sono riusciti ad incontrare l’attore, ad interagire con quest’ultimo ed a donare la prima copia del DVD: “Conosci, Valorizza, Promuovi”. Ronn Moss, star riconosciuta a livello internazionale, ha gradito il simbolico gesto degli studenti e si è complimentato con i due giovani “messaggeri” Ilaria Emanuele e Daniele Galluzzo (che hanno consegnato l’opera in rappresentanza di tutti gli studenti coinvolti nel progetto).

Presenti all’incontro anche Francesco Sacco, Preside dei Licei “G. Mazzini”, la Professoressa Girolama Polifroni, Giuseppe Canzonieri e Bruno Panuzzo. L’attore americano, d’altro canto, ha dichiarato di essere molto attratto dal fascino del Bel Paese, e, soprattutto, dalle bellezze storico – paesaggistiche del Sud Italia; dalla gastronomia territoriale e dal grande calore umano delle persone che vi risiedono. Con grande garbo ed umiltà l’artista si è intrattenuto con i ragazzi (i quali non hanno saputo resistere alla tentazione di scattare delle foto al loro idolo). Moss ha lungamente evidenziando ed apprezzando l’originalità dei ragazzi e la delicatezza del loro gesto. Assieme al DVD gli studenti hanno donato all’artista una copia del libro box “One Hundred”: opera realizzata sempre da questi ultimi e che s’incarica di denunciare la piaga sociale del bullismo. Una grande soddisfazione quindi per gli studenti dei Licei “G. Mazzini”, per l’Istituto scolastico medesimo e per tutti coloro che hanno cooperato alla realizzazione del progetto. L’incontro con Ronn Moss sarà sicuramente di buon auspicio per la diffusione del progetto. E’ prevista, in tempi brevi, la presentazione ufficiale del lavoro filmico, che, già da queste prime battute, si preannuncia coinvolgente ed originale.

