Roccavaldina, tutte le domeniche visita al borgo e all’Antica Farmacia

4 Settembre 2019 21:38

Roccavaldina apre le porte alla condivisione del suo patrimonio culturale. Il tutto sarà possibile grazie al protocollo di intesa tra il comune di Roccavaldina, la P.A.N. Travel e l’Associazione Guide Turistiche Messina Eolie Taormina del presidente Cristina Leone. Un unico intento, far conoscere e riscoprire il valore storico del meraviglioso borgo, curato con amore dall’amministrazione e da ogni singolo abitante. All’interno del paese si possono ammirare, oltre agli scorci naturalistici, anche il meraviglioso Castello, il Duomo con la Torre Campanaria del 1500, ma soprattutto l’Antica Farmacia di Roccavaldina.

A partire da domenica 8 settembre, per tutte le domeniche, sarà proprio lei la grande protagonista. Infatti, la P.A.N.Travel Solution, studio di consulenza turistica gestito da Giuseppe Pandolfo e Nicaela Abate, coadiuvata dall’Associazione Guide Turistiche Messina Eolie Taormina (che garantisce anche visite in lingue) promuovono la visita alla bellissima e storica farmacia risalente al 1628, che conserva un’antica collezione di manufatti in ceramica, tra questi uno degli unici tre vasi nel mondo firmati da Antonio Patanazzi, raffinatissimo ceramista di Urbino.

All’interno, oltre a poter ammirare la meravigliosa mobilia del tempo, si rimane a estasiati davanti ai 238 oggetti, tra questi: fiasche, brocchette, anfore e albarelli. Una collezione importantissima anche perché integra.

Le visite sono aperte tutte le domeniche alle 10:00, previa prenotazione ai numeri: 3480936328 – 3498750493.

Per qualsiasi informazione è possibile visitare la pagina facebook Museo Farmacia Roccavaldina.

Valuta questo articolo