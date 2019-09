Riunione del direttivo della Commissione Sanità dell’ANCI Calabria

13 Settembre 2019 14:28

Riunione a Catanzaro lo scorso 10 settembre, presso la cittadella regionale, sede della regione Calabria, del direttivo della Commissione Sanità dell’ANCI

Proficua ed importante riunione, tenutasi a Catanzaro lo scorso 10 settembre, presso la cittadella regionale sede della regione Calabria, del direttivo della Commissione Sanità dell’ANCI Calabria alla quale hanno partecipato: oltre al Presidente della stessa Commissione Giuseppe Varacalli, Francesco Candia, Vicepresidente Anci Calabria e Consigliere Comunale già Sindaco del Comune di Stignano, i componenti: Giuseppe Campanella, Assessore del Comune di Trebisacce e Maria Grazia Richichi Vicesindaco e Assessore del Comune di Villa San Giovanni. I temi della Salute e dell’Ambiente entrano a far parte della agenda della Commissione Sanità regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni e saranno fortemente sostenuti e declinati in attività ed azioni, con l’intento di proporre attività di controllo, monitoraggio e sensibilizzazione che mirino a stimolare l’intero territorio regionale, sulle maggiori e più importanti questioni attengono la salute dei cittadini. Alla riunione a cui hanno preso parte attiva pure, Maria Cristina Riga, Vicesindaco di Caraffa (CZ) e Maria Elena Ciccopiedi, Consigliere Comunale di Cariati (CS), sono state affrontate anche questioni inerenti l’analisi degli indicatori, e quello relativo alla necessità di una maggiore e migliore attività di informazione e comunicazione, in ambito sanitario. Avviata l’attività di programmazione la Commissione regionale dell’ANCI Calabria, già dai prossimi giorni realizzerà delle vere e proprie campagne di ascolto, volte a promuovere e realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione, sia in campo sanitario, con particolare riferimento all’attività di prevenzione, quanto sul tema della tutela dell’Ambiente, sull’intero territorio della regione Calabria.

Infatti, per la Commissione Sanità dell’ANCI Calabria un ambiente sano è fondamentale per la salute e il benessere socio-sanitario ed umano, per tali ragioni indispensabile è realizzare un lavoro di “rete” in sinergia con enti locali, le agenzie per l’Ambiente, le associazioni di cittadini e le associazioni ambientaliste, che sia caratterizzato sia per i temi scientifici e gli aspetti pratici e comunicativi. Le campagne di sensibilizzazione condivise che saranno realizzate in tutti i Comuni della regione, riguarderanno principalmente il campo oncologico, quello urologico e quello cardiologico, ma soprattutto un percorso specifico per contrastare in fenomeno dell’inquinamento ambientale che da sempre è una grave piaga per i Comuni. Nel corso della riunione sono stati definiti anche i vari step che si andranno a concretizzare. Il primo riguarda l’incontro, che si terrà prossimamente (in data ancora da definire), con l’ARPACAL, con l’intento di delineare i punti di un programma di attività. Per Maria Grazia Richichi, Vicesindaco e Assessore alla Sanità della Città di Villa San Giovanni, quello dell’inquinamento ambientale è una delle problematiche, su cui la Commissione Sanità dell’ANCI Calabria sarà particolarmente impegnata. In tale direzione, per quanto riguarda il Comune di Villa San Giovanni, oltre la problematica dell’inquinamento – aggiunge la Richichi – porterò avanti anche l’istituzione di una postazione del 118, in tal senso sono già stati costituiti dei tavoli di dialogo costruttivo come quello già avviato con: l’Onorevole Giuseppe Pedà, componente della Commissioni Sanità della Regionale Calabria; con il Capodistretto dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Domenico Carbone e con il Presidente della Croce Rossa Vallata del Gallico, Diego Coppola.

Valuta questo articolo