Riparte la stagione del Baseball a Reggio Calabria

6 Settembre 2019 17:33

Dopo la fervente stagione 2018/19 ricca di attività per il Baseball reggino, si ricomincia, pronti per una nuova avventura sportiva

Dopo la fervente stagione 2018/19 ricca di attività per il Baseball reggino, si ricomincia, pronti per una nuova avventura sportiva. Lo scorso anno la squadra giovanile Under 12, dopo un’intensa preparazione invernale, ha partecipato ai tornei di Messina, Catania, Cosenza e Reggio, confrontandosi con i pari categoria dove è riuscita ad innestare sin da subito piacere, grinta, determinazione e crescita, donando grande soddisfazione ai coaches che ne hanno curato la formazione: Simona Oppedisano, Caterina Guarnaccia, Barbara Vena e Maurizio Chirico. La squadra maggiore, invece, dopo qualche anno di inattività, è ripartita grazie all’incoraggiamento del già citato Chirico, che è stato in grado di far rifiorire l’entusiasmo dello storico Presidente Aliquò, dei veterani e delle nuove leve. Organizzando il tradizionale Torneo lo scorso Settembre, il San Giorgio si è classificato secondo, perdendo di appena un punto contro la Randazzese. Tra gli impegni sportivi anche il Memorial Roberto Pagano, da qualche anno importante momento per il mondo del baseball siciliano; è stata, inoltre, protagonista della Lega del Mare, campionato amatoriale composto da 15 squadre, da Roma in giù, svoltosi da aprile a Giugno, con una finale che ha visto il San Giorgio sfiorare il primo posto perdendo, purtroppo, di appena un punto contro l’imbattibile Nettuno, classificandosi, così, al 3° posto. E’ entusiasmante rivivere la passione che dagli anni 60 accompagna questo sport segnato da un continuo corso di attività federale e che grazie all’impulso dei già citati allenatori, dopo alcuni anni di attività limitata, si accresce e si prepara ad una nuova avvincente stagione.

Il primo appuntamento che darà inizio a questo nuovo anno sportivo è l’OPEN DAY previsto il 16 Settembre dalle ore 17:00 alle ore 20:00, evento nel quale chiunque potrà tastare l’emozione di battere un fuoricampo (o una semplice battuta), lanciare uno strike e agguantare una palla al volo. L’obiettivo della giornata è promuovere questo sport a stelle e strisce e reclutare futuri Joe di Maggio sia per l’attività giovanile federale che per quella amatoriale, aperta a tutti. Il 22 Settembre altro importante avvenimento per la squadra reggina che ospiterà sul diamante di Viale Calabria il 3° Torneo di Slowpitch misto dove si daranno battaglia 9 squadre calabresi e siciliane. A seguire partirà l’attività giovanile e tante altre iniziative, quindi “Play Ball”.

