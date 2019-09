Rifiuti a Capo d’Orlando: riapre il centro di raccolta di contrada Pissi

23 Settembre 2019 15:03

Riapre il Centro Comunale di raccolta a Capo d’Orlando: ecco le regole per conferire i rifiuti

Riaperto il Centro Comunale di Raccolta di contrada Pissi a Capo d’Orlando. Nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì il CCR è aperto dalle 10 alle 13, il sabato e la domenica dalle 8 alle 12. Il mercoledì il centro rimane chiuso.

E’ possibile conferire in ogni giornata tutte le tipologie di rifiuti differenziati, ad eccezione dell’indifferenziato che si può depositare solo il sabato in sacchetti trasparenti. In ogni caso, si ricorda che i responsabili del Centro possono aprire i sacchetti per ispezionare il contenuto.

I pannolini possono essere conferiti al CCR tutti i giorni.

Tutti coloro che si recano al CCR per il conferimento, devono essere muniti della Diffy Card rilasciata al momento della consegna del kit dei contenitori, e di documento di riconoscimento.

Per il ritiro di rifiuti ingombranti e per effettuare segnalazioni di ingombranti abbandonati, si può chiamare il numero 3274575394.

