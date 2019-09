Rientra sabato in Italia la salma dello chef Zamperoni

5 Settembre 2019 22:50

Rientrerà in Italia sabato mattina dagli Stati Uniti la salma di Andrea Zamperoni

Rientrerà in Italia sabato mattina dagli Stati Uniti la salma di Andrea Zamperoni. L’uomo era stato rinvenuto cadavere a New York e per la cui morte è stata arrestata una prostituta. Nonsi conosce al momento la data dei funerali.

