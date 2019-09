13 Settembre 2019 08:50

Importante riconoscimento per il pizzaiolo calabrese Giovanni Gabugliese: è stato scelto per raccontare la sua storia insieme ad altri 1000 pizzaioli nel libro uscito nel gennaio di quest’anno dal titolo “Pizza in the world”

Per il pizzaiolo Giovanni Gabugliese, non smettono di arrivare gratificazioni e riconoscimenti.

Grazie alla sua altissima professionalità ed esperienza, da oltre un trentennio nel settore, è stato scelto per raccontare la sua storia insieme ad altri 1000 pizzaioli nel libro uscito nel gennaio di quest’anno dal titolo “Pizza in the world”. Giovanni nella sua biografia fa evincere senza dubbio l’amore per “la farina” in tutte le sue forme. Giovanni non è conosciuto solo per l’impasto soffice e croccante, ad alta digeribilità e con maturazione naturale ma è stato più volte campione del mondo in gare di pizza artistica (sculture in pasta di pizza) e pizza acrobatica(free-style). Facendo di queste due arti un’ulteriore professione divenendo istruttore presso L’APC (Associazione Pizzaioli Calabresi). Dopo aver visionato la sua storia, che ha ricevuto molti consensi e recensioni positive è stato inoltre, con grande orgoglio omaggiato dall’AOCRI dell’attestato di merito di eccellenza, riconoscimento che solo 500 professionisti in tutto Il mondo, hanno ricevuto. Giovanni si è sempre distinto per umiltà e passione per il suo lavoro. Oggi raccoglie i frutti dei suoi sacrifici. Gabugliese ringrazia “l’AOCRI, nella figura della presidente Concetta cuozzo, quanti hanno creduto in lui e quanti lo sostengono. Le sue mani sono sempre in pasta e a noi non resta che deliziare i nostri palati degustando le sue pizze”.

