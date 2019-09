11 Settembre 2019 21:40

Calabria: l’uomo, alla guida di un trattore, era impegnato a lavorare su un terreno, quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è rovesciato schiacciandolo

Tragedia in Calabria dove un 54enne, Pasquale Costantino, è morto oggi a Platania. L’uomo, alla guida di un trattore, era impegnato a lavorare su un terreno, quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è rovesciato schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

