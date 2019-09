Italia Viva, Sgarbi: “Renzi è troppo furbo e non piace al popolo”

19 Settembre 2019 20:36

Sgarbi: “Italia Viva? E’ un partito di palazzo che non mi interessa”

“Italia Viva? E’ un partito di palazzo”. Questo il commento di Vittorio Sgarbi sul partito Matteo Renzi. “E’ un partito che non mi interessa – ha dichiarato Sgarbi all’AdnKronos – “Io sono un uomo popolare e quindi quello che faccio deve essere voluto dal popolo, non voluto da un vertice se pure molto abile”. Secondo Sgarbi Renzi non ha “un consenso popolare reale perché è troppo furbo, si capisce che gioca per un risultato di capacità di manovra. Lui è l’opposto di Matteo Salvini, è l’opposto del popolo”.

