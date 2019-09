Renzi abbandona il Pd, il Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria: “cazzaro 2.0”

17 Settembre 2019 11:32

Renzi abbandona il Pd, il Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Demetrio Delfino, scrive sul suo profilo facebook: “va via perché il PD è troppo a sinistra. E niente fa già ridere così… cazzaro 2.0”

Matteo Renzi ha deciso e lascia il Partito Democratico, il fatidico giorno è arrivato. In un’intervista a Repubblica, l’ex premier annuncia: “i gruppi parlamentari nasceranno già questa settimana. E saranno un bene per tutti: Zingaretti non avrà più l’alibi di dire che non controlla i gruppi del pd perché saranno derenzizzati. E per il governo probabilmente si allargherà il consenso parlamentare, l’ho detto anche a Conte. Dunque l’operazione è un bene per tutti”. Non passa inosservato questo “passaggio” al Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Demetrio Delfino, ex Prc e Pd ed adesso uno dei punti di riferimento dell’Area Metropolitana di Articolo 1, il quale sul suo profilo facebook scrive:”va via perché il PD è troppo a sinistra. E niente fa già ridere così… cazzaro 2.0″.

