Tangenti ai dipendenti dell’assessorato: la Regione Sicilia parte civile al processo

27 Settembre 2019 20:29

Sicilia, inchiesta tangenti in assessorato: il Governo Musumeci si costituirà parte civile nel procedimento penale

La Regione Siciliana si costituirà parte civile nel procedimento penale in corso sui presunti casi di corruzione che coinvolge i dipendenti dell’assessorato all’Energia, Alberto Tinnirello e Giacomo Causarano. La Giunta Musumeci ha dato l’ok alla proposta dell’assessore al ramo, Alberto Pierobon. Adesso se ne occuperà l’Avvocatura dello Stato, che per legge è competente a rendere il parere obbligatorio ai fini della costituzione in giudizio. Il Tribunale di Palermo ha fissato la comparizione in aula per il prossimo 18 dicembre, disponendo il giudizio immediato nei confronti dei due dipendenti.

