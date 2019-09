Regionali Umbria: Francesca Di Maolo rinuncia, ecco il nuovo candidato presidente di Pd e M5S

22 Settembre 2019 18:10

Regionali: Di Maiolo rinuncia, Pd e M5S trovano l’accordo su Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi Umbria

Dopo la rinuncia di Francesca Di Maolo, Pd e M5S si sono messi alla ricerca di un nuovo candidato che possa fare da sintesi ai due partiti. Alla fine l’ha spuntata Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi Umbria. In una nota scrive: “Sono Vincenzo Bianconi, imprenditore umbro di Norcia. Come tanti, sono innamorato della mia terra. Ogni giorno con la schiena dritta, con determinazione e passione, cerco di migliorare le cose che mi circondano. Non mi sono mai tirato indietro dinnanzi alle sfide che la vita mi ha posto. Ed è per questo che ho deciso di accogliere l’invito a candidarmi a Presidente della Regione Umbria, invito che tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto”.

Regionali Umbria, Zingaretti: “grazie a Vincenzo Bianconi per la sua scelta. Una bella e forte candidatura”

Grazie a Vincenzo Bianconi per la sua scelta. Una bella e forte candidatura. Sarà il candidato dell’Umbria, una terra meravigliosa. L’Umbria che non si arrende e che combatte per il suo futuro”. E’ quanto scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Regionali Umbria, Franceschini: “Vincenzo Bianconi candidatura giusta”

“L’accordo in Umbria tra Pd e M5S sulla candidatura di Vincenzo Bianconi a presidente della Regione è un altro passo verso la creazione di un campo riformista in grado di battere la destra e cambiare l’Italia”. E’ quanto scrive su twitter il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini.

Regionali Umbria, Di Maio: “bianconi persona giusta per ricucire fiducia con cittadini”

“La persona giusta per ricucire quel rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini che in Umbria, dopo lo scandalo sulla sanità, oramai sembra perso”. Così il ministro degli Esteri e leader del M5S Luigi Di Maio commenta su Facebook la candidatura di Vincenzo Bianconi a presidente della Regione Umbria.

