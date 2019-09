29 Settembre 2019 21:15

Regionali Calabria, Graziano: “l’assemblea promossa dai circoli del Pd è stata un’inutile prova muscolare. Ci appassiona la politica, non i muscoli”

“L’assemblea promossa dai circoli del Pd è stata un’inutile prova muscolare. Ci appassiona la politica, non i muscoli”. E’ quanto afferma al “Quotidiano del Sud” il commissario del Pd della Calabria, Stefano Graziano, commentando l’assemblea che si è svolta venerdì a Catanzaro. “Siamo in una fase politica nuova – conclude Graziano – e Oliverio non sarà il candidato del Pd. Anzi, con queste operazioni, si allontana sempre più dal Pd”.

