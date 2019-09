Regionali Calabria, Occhipinti: “Oliverio la smetta di scappare e indichi la date del voto al più presto possibile”

27 Settembre 2019 12:43

Regionali Calabria, Occhipinti: “la farsa sulla data delle elezioni deve finire al più presto, il governatore Oliverio proceda a fissare la data al più presto possibile, cioè alla fine del mandato e quindi non oltre la prima metà di dicembre”

“La farsa sulla data delle elezioni deve finire al più presto – afferma il delegato Udc di Reggio Calabria Riccardo Occhipinti – il governatore Mario Oliverio proceda a fissare la data al più presto possibile, cioè alla fine del mandato e quindi non oltre la prima metà di dicembre”. Il componente del direttivo provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti critica fortemente la mancata presenza del presidente della giunta all’ultima riunione della Conferenza dei Capigruppo che ha avuto luogo a palazzo Campanella. “Il governatore– dice il delegato Udc- ancora una volta sfugge alle proprie responsabilità e evita di fare chiarezza sulla data del voto, mettendosi anche in contrasto con le disposizioni del suo partito. La legislatura regionale, una delle peggiori della storia del regionalismo calabrese, è in agonia da tempo. Il centrosinistra non esiste più e i disastri in tema di sanità, occupazione, infrastrutture, turismo e sviluppo sono davanti agli occhi di tutti. Proseguire ancora in questo calvario non ha alcun senso e sarebbe controproducente per i calabresi. Il presidente approfitti della prossima seduta di Consiglio regionale convocasta per lunedì 30 settembre per fare chiarezza e indicare la data delle elezioni – conclude il delegato dell’Udc – né avrebbe senso andare al 2020 soltanto perché c’è la manovra finanziaria da approvare. L’atto economico potrà essere licenziato dalla prossima maggioranza di centrodestra e anzi costituirebbe l’occasione giusta per cominciare ad invertire la tendenza. Accampare ancora scuse dopo 5 anni è ridicolo e nasconde soltanto un attaccamento alla poltrona, fonte principale dei sentimenti di rabbia di cui si nutre l’antipolitica”.

