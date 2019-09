Regionali Calabria, Morra (M5S): “nessuna alleanza con chi minaccia la salute dei cittadini. Il Pd è pronto a riaprire 5 discariche”

12 Settembre 2019 23:01

Regionali Calabria, Morra (M5S): “nessuna alleanza con chi minaccia la salute dei cittadini. Nei prossimi giorni la Regione Calabria, a guida Pd, si prepara a riaprire ben cinque discariche dismesse”

“Come è possibile rapportarsi positivamente con il Pd regionale e locale visto che, ad esempio, nei prossimi giorni la Regione Calabria, a guida Pd, si prepara a riaprire ben cinque discariche dismesse”. E’ quanto afferma il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra (M5S). “L’ArpaCal stessa – prosegue – ha riscontrato e ribadito negli ultimi anni che, a causa della discarica di Castrolibero, l’acqua di falda sarebbe inquinata visti i superamenti dei valori di Legge, come riportato nella documentazione dell’Ente. Per questo motivo ho gia’ chiesto al Ministro dell’ambiente Sergio Costa di bonificare il sito e chiudere definitivamente la discarica”. Morra si rivolge quindi al segretario del Pd: “Zingaretti ammetta che l’ambiente non è la priorità del suo partito, almeno di quello calabrese, perchè mentre a Roma si parla di green new deal, in Calabria, dopo quattro anni e mezzo di loro governo, si riaprono discariche dismesse e potenzialmente pericolose. Il Movimento 5 Stelle ha nel suo DNA la tutela dell’ambiente ed e’ per questo che non potremo allearci con chi minaccia la salute dei cittadini”. “Nei prossimi giorni – conclude Morra – sarò in Procura per depositare un esposto a tutela dell’ambiente e quindi della salute pubblica a meno che la Regione intenda trovare soluzioni sostenibili e rispettose dei diritti dei cittadini”.

