Regionali Calabria, Nucera: “serve l’assessore al turismo”

26 Settembre 2019 17:49

L’imprenditore denuncia: “nessun materiale promozionale, pur richiesto nei mesi scorsi. Serve assessore al Turismo”

“Ancora una volta gli imprenditori hanno fatto fronte alla mancanza di materiale promozionale della Regione, pur richiesto nei mesi scorsi”. È l’accusa mossa dall’imprenditore Giuseppe Nucera, promotore del movimento “La Calabria che vogliamo”, nel raccontare ad un giornalista i motivi della sua partecipazione all’“Abav Expo Tour” di San Paolo del Brasile, evento fieristico sul turismo internazionale. “Questa importante iniziativa – ha spiegato Nucera – andava preceduta da un press tour di giornalisti e opinion leaders brasiliani”.

“Serve un assessore al Turismo – ha detto in conclusione il candidato alla presidenza della Regione Calabria – per non lasciare nel dimenticatoio iniziative che valorizzano e omaggiano il nostro splendido territorio. Esprimo però, anche a nome degli altri colleghi partecipanti, apprezzamento per l’assistenza e gli incontri organizzati con i buyers dalla Camera di Commercio Italia-Brasile e dal suo presidente Nico Rossini”.

—

