Reggio, domenica l’assemblea costituente dell’Associazione “La Calabria che vogliamo”

13 Settembre 2019 12:49

Domenica 15 Settembre, alle ore 10, presso l’aula Magna Quistelli del dipartimento di Architettura – Università Mediterranea -, a Reggio Calabria, sarà presentata la piattaforma di impegno civico e di pensiero politico, economico ed istituzionale “La Calabria che vogliamo”. “La Calabria è una regione dalle mille potenzialità inespresse, a causa anche di una reputazione negativa che si porta dietro prurtroppo da anni. Un pesante fardello, ingiustificato, di cui i nostri concittadini farebbero volentieri a meno. Ecco quindi il punto nodale: bisogna voltare pagina, cambiare registro. Basta con i luoghi comuni che hanno frenato lo sviluppo della nostra terra, che può invece ambire a divenire il traino di tutto il Mezzogiorno”, afferma il promotore dell’associazione, Giuseppe Nucera, imprenditore, già presidente di Confindustria nella città. “Serve un nuovo corso, che inizieremo a tracciare domenica 15 settembre a Reggio Calabria, quando lanceremo ufficialmente l’associazione di cui sono promotore e con la quale potrei anche decidere di scendere in campo in prima persona alle prossime Regionali, candidandomi alla presidenza della Regione”, aggiunge. L’evento, al quale interverranno anche Walter Placida, pres. Confagricoltura Catanzaro, Vincenzo Vitale, pres. Fondazione Mediterranea, Antonello Longo, sindaco di Grisolia, Maurizio Nicolai, economista dello sviluppo, Maurizio Bellistreri, promotore di Siciliani verso la Costituente, Mauro Alvisi, pres. Medita Hub e Registro europeo reputazione, Giuseppina Ierace, pres. comitato Pro Loco Unpli Metropolitano R.C., costituisce, al tempo stesso, un’importante occasione di espressione della volontà delle delegazioni attraverso l’assemblea costituente, chiamata a confrontarsi sullo statuto e sulle nuove regole del movimento. “Stiamo ancora ragionando sulle varie opzioni – ha concluso Nucera – ma di certo non temiamo esprimere un nostro impegno diretto a favore della nostra Calabria. Domenica prossima proveremo così a delineare un progetto chiaro e condivisibile”.

