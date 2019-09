Reggio Calabria: visita pastorale di Mons. Milito a Cittanova

28 Settembre 2019 11:16

Reggio Calabria: nove giornate di preghiera e riflessione dedicate alla comunità di Cittanova e alle parrocchie di San Girolamo e di Maria SS del Rosario

Nove giornate di preghiera e riflessione, dedicate alla comunità di Cittanova e alle parrocchie di San Girolamo e di Maria SS del Rosario. La Visita Pastorale del Vescovo della Diocesi di Oppido – Palmi, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Milito, si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi. Un “viaggio” imminente e atteso che, con certezza, darà un fortissimo contributo per «ravvivare le energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli, e per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e ad un’azione apostolica più intensa”. Il fitto programma di appuntamenti, stilato dalla Diocesi in sinergia con i parroci don Giuseppe Borelli e don Salvatore Giovinazzo, interesserà le comunità di fedeli di Cittanova, oltre che i luoghi di culto, le sedi istituzionali e gli istituti scolastici, e avrà inizio giovedì 3 ottobre, alle ore 18,00, con l’accoglienza unitaria del Vescovo presso la Chiesa di San Girolamo. Alle ore 19,30 è previsto l’incontro con il Consiglio Affari Economici della parrocchia di San Girolamo. Venerdì 4 ottobre, di mattina le visite alla Scuola Media, alla Scuola Primaria e alla Scuola dell’Infanzia; alle ore 16,00 l’incontro unitario, presso la Chiesa del Rosario, con i ragazzi del catechismo e i genitori. Sabato 5 ottobre, di mattina la visita al Liceo Classico – Artistico. Alle ore 16,00, presso la Chiesa di San Girolamo, l’incontro unitario con i catechisti presso la Chiesa di San Girolamo. Alle ore 17,30 l’incontro con il Consiglio Affari Economici della parrocchia del SS Rosario. Domenica 6 ottobre, alle ore 18,00, presso la Chiesa di San Girolamo, la Santa Messa e l’Immissione in Canonico di don Letterio Festa. Lunedì 7 ottobre, il Vescovo visiterà il Comune di Cittanova alle ore 9,30; alle ore 11,00 visita al Commissariato di Polizia e alle ore 12,00 visita presso il Comando Stazione dei Carabinieri. Alle ore 18,00, presso la Chiesa del Rosario, a conclusione della giornata la Santa Messa nella Festa Liturgica della Beata Vergine del Rosario. Martedì 8 ottobre, alle ore 9,30, visita ai malati della Parrocchia di San Girolamo. Alle ore 16,00, posa della prima pietra dell’Opera parrocchiale della Chiesa del Rosario. A seguire, visita ai malati della Parrocchia del Rosario. Mercoledì 9 ottobre, in mattinata la visita al Liceo Scientifico e alla Scuola dell’Infanzia “Padre V. Idà”. Alle ore 15,30 visita e preghiera al cimitero. Alle ore 18,00, presso la casa parrocchiale di San Girolamo, l’incontro unitario con i Consigli pastorali parrocchiali. Giovedì 10 ottobre, dalle ore 9,30, gli incontri personali col Vescovo per entrambe le Parrocchie. Venerdì 11 ottobre, giornata conclusiva della Visita Pastorale, alle ore 9,30 visita in Contrada San Pietro di Cittanova. Alle ore 17,30, presso la casa parrocchiale di San Girolamo, l’incontro unitario con i Gruppi parrocchiali. Alle ore 19,30, presso la Chiesa del Rosario, chiusura unitaria della Visita Pastorale.

Valuta questo articolo