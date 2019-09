Reggio Calabria: tragedia sfiorata nella notte, maestoso albero crolla su due auto [FOTO]

19 Settembre 2019 11:01

Reggio Calabria: l’albero è crollato questa mattina in via Sbarre Inferiori

Un maestoso albero è caduto questa mattina alle ore 4:30 in via Sbarre Inferiori a Reggio Calabria: è il secondo episodio che si verifica sempre nella stessa zona negli ultimi mesi. L’albero è caduto su due auto e per fortuna non ci sono state conseguenze drammatiche soltanto per l’orario notturno del crollo: fosse accaduto in pieno giorno, sarebbe stata una strage. La manutenzione del verde pubblico a Reggio Calabria continua ad essere carente e il Comune, dopo oltre 6 anni, non ha ancora agito per sostituire l’attività in precedenza svolta dalla società Multiservizi. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: continuano a crollare alberi con pesanti conseguenze sul territorio.

Valuta questo articolo