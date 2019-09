Reggio Calabria, stasera inizia “Festa di Madonna”: modifiche alla circolazione, divieti di sosta, variazione di orario per i servizi comunali e altro. Tutte le INFO UTILI

13 Settembre 2019 12:04

Reggio Calabria: inizia questa sera la tradizionale Festa della Madonna della Consolazione

Questa sera con la consueta veglia all’Eremo presieduta dall’arcivescovo metropolita, inizierà la Festa della Madonna della Consolazione, patrona dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova. Si proseguirà con la processione di sabato, 14 settembre, che inizierà alle 8 del mattino dalla Basilica dell’Eremo per procedere alla tradizionale “consegna” dell’Effigie mariana in Piazza della Consegna per proseguire fino alla Cattedrale. La solenne celebrazione pontificale del martedì in Cattedrale è prevista con inizio alle ore 10,00 con l’offerta votiva del Cero da parte della Civica Amministrazione, infine la processione per le vie del centro cittadino nel pomeriggio di martedì 17 settembre.

Di seguito alcune note di servizio per consentire ai cittadini, fedeli e visitatori di prendere conoscenza di importanti variazioni alla rete dei servizi, nonché essere informati sui principali provvedimenti che connotano la macchina organizzativa.

Modifiche alla circolazione stradale e servizio navetta processione

Con ordinanza n 561 è stato istituito il divieto di sosta per la processione della Sacra effige del sabato mattina: in piazzale basilica Eremo, via Eremo Botte e la via Eremo in direzione monte e nei tratti di intersezione con la via cardinale Portanova dalle ore 15 del 13 settembre alle 14 ore del 14 settembre.

L’insediamento degli operatori dello spettacolo viaggiante (giostre) in via Piazzale Tempietto dalle ore 8,00 del 13 settembre e fino alle ore 24,00 del 22 settembre ha comportato l’istituzione del divieto di sosta nelle aree limitrofe e interdizione alla circolazione ai mezzi non autorizzati

La collocazione delle postazioni dei commercianti ambulanti nell’area di via vecchia Pentimele dal 10 settembre al 22 settembre, ha comportato modifiche alla circolazione e istituzione del divieto di sosta nelle aree limitrofe.

ATAM ricorda inoltre che in occasione della processione della Sacra Effige della Madonna della Consolazione, sabato 14 settembre dalle ore 05.30 alle ore 07.00 sarà attivo un servizio di navetta gratuito tra Piazza Garibaldi ed il bivio di via Eremo-Condera e Piazza del Popolo ed il bivio di via Eremo-Condera.

Variazioni di orario ai servizi comunali, sospensioni e divieti

Con ordinanza sindacale n. 61 è stata disposta la sospensione dell’attività mercatale in Piazza del Popolo per giorno 14 settembre, per consentire lo svolgimento in sicurezza della processione del sabato nonché lo smontaggio da parte degli operatori commerciali dei gazebo e pedane sul Corso Garibaldi dalle ore 7 alle ore 16,00 di sabato 14 settembre e dalle ore 7 alle 22 di martedì 17 settembre 2019.

È stata inoltre disposta la sospensione dell’attività mercatale, presso Piazza del Popolo per il giorno 17 settembre p.v. al fine di consentire la pulizia dell’area e l’allestimento del palco in occasione del concerto serale degli Stadio

Con ordinanza sindacale n. 58 del 12.09.2019 e successivi provvedimenti specifici è stato comminato il divieto assoluto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande di qualsiasi genere, in bottiglie di vetro e lattine, durante lo svolgimento delle attivita` programmate nei periodi 14//22 settembre 2019, nel contesto delle festivita` patronali 2019.

Avr comunica inoltre variazioni nel calendario di raccolta per le seguenti zone:

Zona compresa tra il ponte Calopinace, via Possidonea e via Domenico Romeo, dal 14 al 17 settembre 2019, le utenze domestiche e non domestiche dovranno esporre i propri contenitori esclusivamente dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e ritirarli ad avvenuto svuotamento e comunque entro le ore 18:00. Nella medesima zona la raccolta del vetro, prevista (per le utenze domestiche) martedì 17 settembre, sarà posticipata a giovedì 19 settembre (turno notturno).

Nella sola zona del quartiere di Eremo, la raccolta della carta di venerdì 13 settembre verrà anticipata al turno pomeridiano. Le utenze domestiche e non domestiche dovranno esporre i propri contenitori esclusivamente dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e ritirarli ad avvenuto svuotamento e comunque entro le ore 18:00.

Tutti i provvedimenti integrali sono consultabili sul sito www.reggiocal.it a cui si rimanda per gli aggiornamenti in tempo reale.

