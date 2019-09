Reggio Calabria, presentata la 17ª edizione della Stagione Teatrale di Cittanova

26 Settembre 2019 14:24

Reggio Calabria: presentata in Consiglio regionale la XVII Edizione della Stagione Teatrale del Teatro Gentile di Cittanova, promossa dall’Associazione Culturale Kalomena

E’ stata presentata in Consiglio regionale la XVII Edizione della Stagione Teatrale del Teatro Gentile di Cittanova, promossa dall’Associazione Culturale Kalomena presieduta da Girolamo Demaria e patrocinata e sostenuta dal Comune di Cittanova, dal Consiglio regionale, dalla Città Metropolitana e dalla Banca di Credito Cooperativo di Cittanova. “Con ancora impressi i successi e i numeri da record della scorsa edizione – ha esordito Girolamo Demaria – ci apprestiamo a ripartire con una Stagione ancora più ricca ed un cartellone trasversale, che contiene una pluralità di proposte e contenuti”. “È un evento – ha detto il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto – di rilevanza regionale. È da cinque anni che il Consiglio patrocina questa manifestazione che registra anche quest’anno un’ulteriore crescita sia in termini di quantità che di qualità e rappresenta un’importante offerta culturale e teatrale per Cittanova, ma è un’offerta che guarda e vuole guardare a tutta la regione”. “A Cittanova – ha affermato il delegato della Città Metropolitana Demetrio Marino – è stato creato un modello che stiamo mutuando sul resto del territorio”.

“Il teatro – ha dichiarato il sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino – è uno dei motori, degli attrattori culturali per la nostra cittadina, ma posso dire anche per tutta la Calabria”. Direttore artistico della rassegna è Antonio Salines, protagonista, assieme a Francesca Bianco, dell’opera di Dario Fo, “Chi ruba un piede è fortunato in amore”. Primo appuntamento della stagione che vedrà sul palcoscenico del Teatro Gentile di Cittanova attori e attrici come Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales, Alessandro Preziosi, Sebastiano Lo Monaco, Nancy Brilli, Tosca D’Aquino, Rossella Brescia e Biagio Izzo; autori come Michele Mirabella con l’Orchestra Mercadante. Il 28 dicembre evento musicale straordinario con la Pfm (Premiata Forneria Marconi) che canta De André, tappa finale del loro tour in giro per l’Italia. All’interno della rassegna anche una parentesi con il CabaretFest, tre spettacoli dedicati al cabaret con Paolo Migone, Paolo Cevoli e Giobbe Covatta, ed una che vedrà protagonisti gli allievi della Scuola di recitazione della Calabria, quest’anno partner del Giffoni Film Fest, “con uno spettacolo, ‘Dedalo’ – ha spiegato Walter Cordopatri – che vuole richiamare l’esperienza del teatro civile”. Proseguirà anche l’esperienza del Progetto Teatro Studenti, che prevede alcune matinée per gli studenti delle scuole superiori del territorio. “È un grande risultato essere arrivati a questo punto – ha sostenuto il direttore artistico della rassegna Antonio Salines – e siamo molto contenti dei risultati raggiunti, e del riscontro di pubblico che offre Cittanova, che vogliamo diventi un centro di produzione teatrale. In Calabria non esistono teatri stabili, piccoli teatri che producono. E per noi sarebbe un punto di arrivo entusiasmante”. La campagna abbonamenti si svolgerà presso il Teatro Gentile di Cittanova a partire da sabato 28 settembre.

Valuta questo articolo