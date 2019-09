18 Settembre 2019 15:42

Reggio Calabria: dal 3 ottobre riparte la stagione culturale e sociale di Incontriamoci Sempre, dopo la breve pausa estiva e le recenti emozioni vissute in occasione della tredicesima edizione del premio Simpatia della Calabria

Dal 3 ottobre riparte la stagione culturale e sociale di Incontriamoci Sempre, dopo la breve pausa estiva e le recenti emozioni vissute in occasione della tredicesima edizione del premio Simpatia della Calabria. “Innamorarsi in Stazione” sarà il leit motiv che accompagnerà tutte le attività nella splendida realtà, ormai consolidata a livello nazionale, della Stazione Ferroviaria di S.Caterina. Anno dopo anno, la sede di Incontriamoci Sempre, e la Stazione tutta, si presenta con dei nuovi look: ciò, incuriosisce molto il pubblico che, da tempo, si è innamorato della Stazione di S.Caterina e la frequenta in maniera assidua. Si riparte con l’appuntamento del “Corso Tarantelle del Sud”, giunto alla sua nona edizione, grazie all’inimitabile direttrice Giovanna Scarfò. Il Corso, un vero e proprio viaggio tra i balli del nostro meraviglioso Sud, tra tarantella, pizzica e tammurriata, verrà presentato giovedì 3 ottobre alle ore 19.30, occasione per la quale è prevista una folta presenza di corsisti, delle autorità e della stampa. L’altra grande rassegna, Calabria D’Autore, con il suo classico format domenicale, ripartirà dal 13 ottobre, dando il via alla prima parte del calendario 2019/20, che si concluderà il 12 gennaio. Appuntamento, quindi, per l’inaugurazione il 3 ottobre ore 19.30 con il raduno presentazione del Corso Tarantelle del Sud.

